Termine in Karlsruhe

Montag, 18. April 2022 21:46 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 20. April ist an der Musikhochschule Karlsruhe nochmals das Musiktheater „Wider das Verlöschen – ein Wagner-Projekt ist zwei Episoden“ zu sehen. Beginn ist 19.30 Uhr. Ebenfalls um 19.30 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Opernabend „Opera on tap – Opernarien frisch gezapft“ mit jungen Künstlern.

Am Freitag, den 22. April lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Geburtstagskonzert für Wolfgang Rihm. Beginn ist 19.30 Uhr. In der Evangelischen Stadtkirche musiziert um 19.30 Uhr der Chor der Musikhochschule gemeinsam mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim. Auf dem Programm stehen Werke von Mendelssohn und Schumann („Heimkehr aus der Fremde“, Der Rose Pilgerfahrt“).