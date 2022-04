Termine am Wochenende

Mittwoch, 20. April 2022 12:20 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 23. April ist um 19 Uhr im Musentempel das BuschKollegium (im Trio mit Klarinette, Violine, Klavier) mit Werken von u.a. Bartok, Milhaud, Khatchaturian zu hören. Anlässlich des kürzlichen 70. Geburtstag von Wolfgang Rihm gibt es ebenfalls am 23. April ein zweites Konzert an der Musikhochschule Karlsruhe mit Werken des Komponisten. Es musizieren das Ensemble für Neue Musik der HfM, dazu Daria Vorontsova und Benedict Klöckner. Die Leitung hat Ulrich Wagner. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Sonntag, den 24. April ist die niederländische Blockflötistin Lucie Horsch bei einer Matinee zu Gast im Festspielhaus Baden-Baden. Beginn ist 11 Uhr.