Termine in der Region

Montag, 25. April 2022 15:20 Von Christine Gehringer

(red.) Am Freitag, den 29. April gestalten verschiedene Bläserensembles eine „BrassNight“ in der Christuskirche Karlsruhe. Beginn ist 19 Uhr.

Um 20 Uhr lädt die Philharmonie Baden-Baden zum Sinfoniekonzert mit Musik von Milhaud, Haydn, Schnittke und Zimmermann ins Kurhaus Baden-Baden.

Um 20 Uhr gastiert bei den Bruchsaler Schlosskonzerten das Klaviertrio William Youn, Antje Weithaas und Julian Steckel mit Werken von Schubert und Tschaikowsky.

Am Samstag, den 30. April gibt es im Kaffeehaus Schmidt in Karlsruhe ab 10.30 Uhr einen musikalischen Vortrag anlässlich des 200. Todestages des Komponisten und Schriftstellers E.T.A. Hoffmann; Vortragende sind die beiden Musikwissenschaftler Joachim Draheim und Hartmut Becker.

Um 18 Uhr lädt die Philharmonie Baden-Baden (mit Sebastian Mirow, Rezitation) zum „Friedenskonzert“ mit Werken von Bruckner, Bach, Mozart, Mascagni, Massenet u.a. ins Kurhaus Baden-Baden.

Um 19 Uhr gibt es am Staatstheater Karlsruhe einen Liederabend zum Thema „Frauenbilder im Spannungsfeld des Fin de Siécle“.

Um 19.30 Uhr lädt das Kammerorchester der Musikhochschule Karlsruhe zum Konzert mit Werken von Rihm, Mozart und Haydn. Die Leitung hat Christoph Poppen.

Um 20 Uhr ist das Kammerorchester des KIT mit Musik von Rameau, Poulenc, Ravel und Bach im Gerthsen-Hörsaal in Karlsruhe zu hören.

Am Sonntag, den 1. Mai gastieren um 17 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden das London Symphony Orchestra und Sol Gabetta mit Werken von Berlioz, Elgar und Schumann.

In der Karlsruher „Tabou Lounge“ gibt es um 18.30 Uhr ein Konzert unter dem Motto „Italia – Terra di Gioia e Sospiri“ mit Studierenden der Musikhochschule Karlsruhe.