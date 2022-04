Benefizkonzert für die Opfer der Ahrtal-Flut im Kurhaus Baden-Baden

Dienstag, 26. April 2022 15:34 Von Christine Gehringer

(red.) Die Klarinettistin Annette Konrad, die Bratschistin Gaiva Bražėnaitė-Gaber und die Pianistin Angela Yoffe laden am Sonntag, den 1. Mai um 11 Uhr zum Benefizkonzert „Brücken“ in den Weinbrennersaal des Kurhauses Baden-Baden. Die Idee zu dieser Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe 2021 sei aus einer persönlichen Begegnung mit einem Pfarramt im Hochwassergebiet entstanden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Musikerinnen spielen Werke von Mozart, Schumann und Vytautas Germanavičius. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Das Projekt wurde realisiert mit der Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. Die eingesammelten Spendengelder werden laut der Mitteilung ohne Abzüge an die Kirchengemeinde Waxweiler weitergeleitet, die die Unterstützung der Betroffenen vor Ort koordiniert.