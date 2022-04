Musikalischer Vortrag über E.T.A. Hoffmann im Kaffeehaus Schmidt in Karlsruhe

Freitag, 29. April 2022

(red.) Am morgigen Samstag, den 30. April lädt das Kaffeehaus Schmidt in Karlsruhe von 10.30 bis 12.00 Uhr zum Vortrag in der Reihe „Karlsruher Musikgeschichte(n).“ Die beiden Musikwissenschaftler Hartmut Becker und Joachim Draheim widmen sich dem Thema „Ernst Theodor Amadeus Hoffmann als (Musik-)Schriftsteller“ (mit Musik von Mozart, Beethoven, Robert Schumann u. a.) zum 200. Todesjahr des großen Dichters, Musikschriftstellers Komponisten, Dirigenten und Juristen (1776-1822). Reservierung unter unter 0721 / 849 338 oder per Email an www.kaffeehaus-schmidt.de.