Termine am Wochenende

Freitag, 06. Mai 2022 16:25 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 7. Mai lädt die Brahms-Gesellschaft Baden-Baden in die Kurpark-Residenz „Bellevue“ zu einem Konzert für Johannes Brahms mit Klaviermusik und Limericks. Beginn ist 17 Uhr.

Um 19 Uhr ist in der Stadtkirche Durlach von 19 Uhr bis 23 Uhr die traditionelle Durlacher Orgelnacht zu erleben – unter anderem mit den Formationen Orgel und Tanz, Orgel und Saxofon, Orgel und Percussion.