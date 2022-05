Termine am Wochenende

Freitag, 06. Mai 2022 21:19 Von Christine Gehringer

Am Sonntag, den 8. Mai lädt der KIT Kammerchor ab 11 Uhr zum Muttertagskonzert in die Mathematik Halle auf den KIT Campus Süd. Im Kurhaus Baden-Baden ist um 16 Uhr Haydns „Schöpfung“ mit der Philharmonie und dem Collegium Musicum Baden-Baden zu hören.

In der Thomaskirche Karlsruhe gibt es ab 18 Uhr eine Abendmusik mit Orgel und Blockflötenensemble (Musik von Bach, Purcell u.a.). In der Herz-Jesu-Kirche Ettlingen beginnt um 19 Uhr das Eröffnungskonzert zum Ettlinger Orgelfrühling. Die Musikhochschule Karlsruhe lädt unter dem Motto „Kinderlieder für Erwachsene“ (Werke von Schumann, Strauss, Bernstein u.a.) zum Konzert im Rahmen eines Solisten-Examens. Beginn ist 19.30 Uhr im Wolfgang-Rihm-Forum.