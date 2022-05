Termine am Wochenende

Donnerstag, 12. Mai 2022 10:05 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 13. Mai gibt es an der Musikhochschule Karlsruhe einen Hölderlin-Liederabend unter anderem mit Uraufführungen aus der Klasse Rihm-Hechtle. Beginn ist 19.30 Uhr. Das Quartett Bénazet (Mitglieder der Philharmonie Baden-Baden) ist um 20 Uhr mit Musik von Ludwig van Beethoven im Kurhaus Baden-Baden zu hören.

Am Samstag, den 14. Mai hat am Staatstheater Karlsruhe die Oper „Salome“ von Richard Strauss Premiere. Beginn ist 19 Uhr. Im Festspielhaus Baden-Baden sind ab 19 Uhr die Geigerin Anne-Sophie und das Royal Philharmonic Orchestra mit Musik von Bernstein, Previn und Rachmaninow zu hören.

Am Sonntag, den 15. Mai lädt die Hemingway Lounge in Karlsruhe zu einem Abend mit dem Duo Marija und Ieva Dudaite (Gesang, Klavier). Beginn ist 18 Uhr. Das City of Birmingway Orchestra unter der Leitung Mirga Grazinyte-Tyla und die Pianistin Gabriela Montero gastieren im Festspielhaus Baden-Baden mit Musik von Tschaikowsky und Bruckner. Beginn ist 18 Uhr.