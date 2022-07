Grötzinger Musiktage starten am Sonntag

Mittwoch, 06. Juli 2022 21:07 Von Christine Gehringer

(red.) Am Sonntag, den 10. Juli starten die Grötzinger Musiktage in der dortigen evangelischen Kirche: Den Anfang machen Hanno Müller-Brachmann (Bassbariton), Reinhold Friedrich (Trompete) und Carsten Wiebusch (Orgel) mit Werken von Bach, Händel und Jehan Alain. Beginn ist 19 Uhr.

Musik von Mozart, Anton Reicha und Juan Crisostomo de Arriaga sind am Samstag, den 16. Juli zu hören; es spielt das Ensemble „Il capriccio“ auf historischen Instrumenten. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Sonntag, den 24. Juli (19 Uhr) musiziert das Ensemble TEMA in der Begegnungsstätte Grötzingen; Werke von Debussy, Prokofiew, Edison Denissow, Felix Treiber, Eunsun Lee und Isang Yun stehen auf dem Programm.

Im September wird die Reihe in der evangelischen Kirche fort gesetzt: Am 18. September (19 Uhr) mit Musik von Dowland, Albinoni, Skrjabin, Scott Joplin u.a. und am 25. September (18 Uhr) mit dem Vocalconsort Leipzig und Werken von Mendelssohn, Purcell, Reger, Alban Berg.