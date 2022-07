Termine in der Region

Montag, 11. Juli 2022 19:52 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 13. Juli sind in der Karlsruher Hemingway Lounge junge Künstler in der Reihe "Opera on tap - Opernarien frisch gezapft" zu erleben. Beginn ist 19.30 Uhr. Um 20 Uhr beginnen im Kurhaus Baden-Baden die Konzerte der diesjährigen Carl-Flesch-Akademie mit einem Preisträgerkonzert (Nähere Informationen unter www.philharmonie.baden-baden.de). Um 20.30 Uhr ist im Rahmen der Ettlinger Schlossfestspiele die Oper "Carmen" von Georges Bizet zu erleben (auch: Freitag, 15. Juli, 20.30 Uhr).

Am Freitag, den 15. Juli (20 Uhr) gibt es im Rahmen der Sommerfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden ein Konzert mit Werken von Brahms und Louise Farrenc. Es musizieren Yannick Nézet-Séguin und das Chamber Orchestra of Europe; Solist ist Seong-Jin Cho (Klavier).