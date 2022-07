Karlsruher Orgelsommer in der Evangelischen Stadtkirche startet am Sonntag

Mittwoch, 13. Juli 2022 21:09 Von Christine Gehringer

(red.) Am Ende der Konzertsaison lockt traditionell der Internationale Orgelsommer die Musikliebhaber nach Karlsruhe: Vom 17. Juli bis zum 21. August sind in diesem Jahr Gäste aus Deutschland, Schottland oder aus Polen an den beiden Orgeln der Evangelischen Stadtkirche zu hören.

Den Anfang macht am 17. Juli Hausherr Christian-Markus Raiser, Kantor der Stadtkirche, mit Werken von Bach, César Franck und Franz Liszt. Am 24. Juli ist Andrew Forbes aus Schottland zu Gast; er wurde bereits im letzten Jahr erwartet, konnte aber coronabedingt nicht anreisen. Er spielt Werke von Bach, Grigny, Muffat, Boulanger, Albright und Whitlock. Amelie Held, aus München stammend, kommt am 31. Juli aus New York, wo sie ihre Studien demnächst an der dortigen Juillard School fortsetzten wird. Sie ist mit Musik von Bach, Reger und Liszt zu hören. Hans-Jürgen Kaiser (Fulda) spielt am 7. August Werke von Mendelssohn und César Franck, dazu Improvisationen. Am 14. August kommt Przemyslaw Kapitula aus Warschau nach Karlsruhe und hat Musik von Guilmant, Brewer, Chopin, Nowowiejski und Surzyński im Gepäck. Nathan Laube (Rochester/ Stuttgart) beschließt am 21. August den Orgelsommer 2022 mit Werken von Rameau, Grigny, Alain, Duruflé und Liszt.

Alle Konzerte beginnen um 20.30 Uhr. Vor jedem Orgelkonzert gibt es nun auch wieder in der Talk-Runde „Das Blaue Sofa“ (19.30–20.00 Uhr) die Möglichkeit, mit dem Organisten des Abends ins Gespräch zu kommen und zugleich eine Einführung in das Konzertprogramm zu erhalten. (Informationen unter www.musikanderstadtkirchekarlsruhe.de)