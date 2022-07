Termine am Wochenende

Donnerstag, 14. Juli 2022 13:34 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 16. Juli lädt das Kaffeehaus Schmidt zum Vortrag „Felix Mendelsohn Bartholdy in Baden (Baden-Baden, Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg)“ anlässlich des 175. Todestages des Komponisten. Beginn ist 10.30 Uhr. Um 11 Uhr lädt die Lutherkirche Karlsruhe zum Kindermusical "Die chinesische Nachtigall", und um 11.30 Uhr gibt es an der Musikhochschule Karlsruhe ein Familienkonzert mit dem SchulmusikOrchester.

Um 19 Uhr spielt das Kammerorchester Weiherfeld bei einem festlichen Konzert zum 25jährigen Jubiläum Musik von Mozart, Mendelssohn und Schubert in der Friedenskirche in Karlsruhe-Weiherfeld.

Im Rahmen der Grötzinger Musiktage ist das Ensemble „Il capriccio“ auf historischen Instrumenten zu Gast in der evangelischen Kirche Grötzingen; auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Reicha, de Arriaga. Beginn ist 19.30 Uhr.

Um 20 Uhr ist das Gambenconsort „Les Escapades“ mit „Tears of the Muses“ (Werke von Dowland, Purcell u.a.) in der Kleinen Kirche Karlsruhe zu hören. Ebenfalls um 20 Uhr musiziert der KONS-Projektchor im Rahmen der „KONS-Spendensymphonie“ in der Karlsburg Durlach.

Das Sinfonieorchester des KIT (Leitung: Tobias Drewelius) ist um 20 Uhr mit einem Konzert unter dem Motto „Elegy for Brahms“ (u.a. mit Werken von Brahms und Zemlinsky) im Konzerthaus Karlsruhe zu hören.

Die Philharmonie Baden-Baden lädt um 20 Uhr zum Solistenkonzert im Rahmen der „Carl-Flesch-Akademie“ ins Kurhaus Baden-Baden.

In der Reihe „Junge Klassik“ lädt die Karlsruher Hemingway Lounge am Sonntag, den 17. Juli um 18 Uhr zum Konzert mit dem Trio Credo. Der Kammerchor der Christuskirche Karlsruhe musiziert ebenfalls ab 18 Uhr in der „Stunde der Kirchenmusik“ Werke von Elgar, Schumann, Purcell u.a. (auch: live auf Youtube).

Das SchulmusikOrchester der Musikhochschule ist um 19 Uhr im Wolfgang-Rihm-Forum unter anderem mit Werken von Rachmaninow und Schostakowitsch zu hören.

Um 20.30 Uhr startet der Internationale Orgelsommer in der Evangelischen Stadtkirche mit KMD Christian-Markus Raiser (Gespräch „Auf dem Blauen Sofa“: 19.30 Uhr).

Beachten Sie bitte auch das Programm der Baden-Badener Sommerfestspiele „La Capitale d‘ Eté im Festspielhaus Baden-Baden und die Meisterkonzerte der Carl-Flesch-Akademie (www.philharmonie.baden-baden.de)