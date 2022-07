Termine in der Region

Montag, 18. Juli 2022 21:18 Von Christine Gehringer

Am morgigen Dienstag, den 19. Juli, verabschiedet sich der ehemalige GMD des Karlsruher Staatstheaters, Justin Brown, nochmals mit einem Sonderkonzert. Beginn ist 19 Uhr. Um 20 Uhr lädt die Carl-Flesch-Akademie Baden-Baden zum Abschlusskonzert Kammermusik ins Kurhaus (weitere Termine unter www.philharmonie.baden-baden.de).

Am Mittwoch, den 20. Juli lädt der Chor der Durlacher Stadtkirche zum „musikalischen Sommersegen“. Beginn ist 19 Uhr. Um 19.30 Uhr ist der Oratorienchor der Christuskirche Karlsruhe gemeinsam mit dem Bläserkreis bei einem Serenadenabend zu hören. Ebenfalls um 19.30 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Arienabend „Opera on tap – Opernarien frisch gezapft“ mit jungen Künstlern. Um 20.30 Uhr ist bei den Ettlinger Schlossfestspielen die Oper „Carmen“ zu sehen (auch: 22. Juli, 20.30 Uhr).

Am Donnerstag, den 21. Juli hat bei den Ettlinger Schlossfestspielen Kurt Weills „Dreigroschenoper“ Premiere. Beginn ist 20.30 Uhr.

Am Freitag, den 22. Juli lädt das Quantz-Collegium („Festliche Serenaden“) in historischen Kostümen zum „Concerto Comique“ mit Werken von Michel Corrette und Antonio Vivaldi ins Schloss Favorite bei Rastatt. Beginn ist 20 Uhr.