Justin Brown erhält "Goldenen Ehrenfächer"

Mittwoch, 20. Juli 2022 18:37 Von Christine Gehringer

(red.) Der ehemalige Generalmusikdirektor des Badischen Staatstheaters, Justin Brown, wurde für seine künstlerische Arbeit mit dem Goldenen Ehrenfächer der Kunst- und Theatergemeinde Karlsruhe ausgezeichnet. Dies teilte das Staatstheater heute mit. Der Preis wurde dem Dirigenten im Anschluss jüngste das Sonderkonzert überreicht.

Der Ehrenfächer werde nur sehr selten verliehen, heißt es in der Mitteilung; zuletzt erhielt ihn die scheidende Ballettdirektorin Birgit Keil. Justin Brown sei der vierte Preisträger.

In den zwölf Jahren seines Wirkens am Badischen Staatstheater habe Justin Brown „allen musikbegeisterten Theaterbesuchern unvergessliche, herausragende Opern- und Konzerterlebnisse beschert“, hieß es laut Mitteilung es in der Laudatio der KTG. Raimund Schmitz, Orchestervorstandsmitglied der Staatskapelle, dankte dem ehemaligen GMD zudem für die “fruchtbare und erfolgreiche Arbeit”.

Um seinen durch die Corona-Pandemie verschobenen musikalischen Abschied nachzuholen (2020 hatte Justin Brown zu seinem Weggang Beethovens „Chorfantasie“ mit dem Ensemble des Staatstheaters als Film produziert), kam der Brite nun für drei Konzerte nach Karlsruhe zurück. Er zeigte sich dabei als Pianist und Dirigent in Mozarts Klavierkonzert Nr. 24 in c-Moll und führte die Badische Staatskapelle durch Beethovens Eroica-Symphonie.

Ein besonderer Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit in Karlsruhe lag bei einem kompletten Wagner-Zyklus, der im Zeitraum von 2015 bis 2017 von einer Neuinszenierung des „Ring des Nibelungen“ - mit vier internationalen Regieteams - gekrönt wurde.

Justin Brown studierte an der Cambridge University sowie in Tanglewood bei Seiji Ozawa und Leonard Bernstein. Nach dem Studium assistierte er Leonard Bernstein und Luciano Berio. Als Operndirigent gastierte Brown unter anderem am Londoner Covent Garden, der English National Opera, der Scottish Opera sowie in Brüssel, München, Stuttgart und Straßburg.

Von 2008 an war er zwölf Jahre lang Generalmusikdirektor am Staatstheater Karlsruhe, wo er ein breitgefächertes Repertoire in den Bereichen Sinfonie und Oper dirigierte: von Beethoven über Berlioz, Wagner, Verdi, Strauss, Janácek, Bartók bis hin zu Frederick Delius‘ „Romeo und Julia auf dem Dorfe“, Hans Krasas „Verlobung im Traum“, Brittens „Peter Grimes“ und der Uraufführung von Avner Dormans „Wahnfried“.