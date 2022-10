Verankert im Karlsruher Kulturleben

Sonntag, 30. Oktober 2022 23:01 Von Christine Gehringer

75 Jahre Max-Reger-Institut: Zum kürzlichen Festakt in Schloss Gottesaue



Der Pianist Markus Becker gestaltete das Jubiläumskonzert zum 75. Geburtstag des Max-Reger-Instituts im gut gesuchten Velte-Saal der Karlsruher Musikhochschule. (Foto: Gehringer)

Vor ziemlich genau 75 Jahren, am 25. Oktober 1947, wurde die Elsa-Reger-Stiftung rechtskräftig – die Geburtsstunde fiel genau auf den 45. Hochzeitstag des Ehepaares Reger.

Die Witwe war es auch, die sich mit der Gründung der Stiftung für das Werk ihres verstorbenen Gatten einsetzte. Denn der Komponist war zu diesem Zeitpunkt schon seit mehr als dreißig Jahren tot und drohte in Vergessenheit zu geraten, zumal zwei Weltkriege von seinem Erbe nichts mehr übrig gelassen hatten.

Etwa fünfzig Jahre lang hatte das Max-Reger-Institut seinen Sitz in Bonn.1996 folgte dann die Umsiedlung nach Karlsruhe. Heute verfügt das Institut über eine bedeutende Sammlung; seit 2008 wird an einer Reger-Werkausgabe gearbeitet. Auch im Karlsruher Kulturleben ist das Max-Reger-Institut fest verankert. Grund genug also, den Geburtstag ausgiebig zu feiern – unter anderem mit dem Pianisten Markus Becker.