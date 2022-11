Preziosen aus der Landesbibliothek

Samstag, 26. November 2022 13:55 Von Christine Gehringer

Konzertvortrag zum Gedenken an die Karlsruher Komponistin Clara Faisst



Clara Faisst in ihrem Musikzimmer mit zwei Flügeln in der Kriegsstraße 75 in Karls-ruhe. Badische Landesbibliothek, Signatur Mus. Hs. 1420a © Badische Landesbibliothek

Am 22. November vor 74 Jahren starb die Karlsruher Komponistin und Musikpädagogin Clara Faisst, und so ist es ein schöner Zufall, dass ausgerechnet an diesem Tag ein Konzert mit ihren Werken in der Badischen Landesbibliothek zu hören war.

Eigentlich aber galt der Vortrag dem Gedenken an ihren 150. Geburtstag: Die Landesbibliothek verwahrt den Nachlass der Komponistin, und die Musikhochschule Karlsruhe – mit Studierenden als Interpreten und dem Musikwissenschaftler Thomas Seedorf als Moderator – gab in dieser ansprechenden Programmauswahl (Konzept: Andrej Jussow) einen Eindruck vom Schaffen einer Künstlerin, deren Werke eigentlich öfter zu hören sein müssten.