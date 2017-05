Von Tastenlöwen und Vogelfängern

Sonntag, 14. Mai 2017 19:00 Von Christine Gehringer

Musikhochschule Karlsruhe sorgt für "tierischen" Spaß beim Kindermusikfest

(Das Hühnerballett beim "Karneval der Tiere". Foto: Gehringer)

Mit Musik kann man zaubern, und man kann – wie Tom und Jerry - Katz und Maus spielen, Vögel fangen oder Hummelflüge nachahmen. Kurz: Mit einem solch bunten Zoo ist musikalischer Spaß garantiert, und so gab es beim Kindermusikfest an der Musikhochschule Karlsruhe eine Fülle von Attraktionen unter diesem Motto. Denn die Studierenden trainieren nicht nur Tonleitern und Opern-Arien, sondern sie denken dabei auch an ihr Publikum von morgen.

Dabei arbeitet die Hochschule auch mit anderen Einrichtungen zusammen: etwa mit der Clara-Schumann-Musikschule aus Baden-Baden, der Jugendsingschule Cantus Juvenum oder der Karlsruher Ballettschule „Corpus“.