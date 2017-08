Gesucht: Junge Menschen, die sich für Wagner begeistern

Dienstag, 01. August 2017 11:07 Von Christine Gehringer

Der Richard-Wagner-Verband in Karlsruhe feierte das 30jährige Jubiläum seiner Neugründung.



Armin Kolarczyk, Sänger am Staatstheater in Karlsruhe, singt derzeit in Bayreuth; dasselbe taten vor ihm auch schon Heidi Melton oder Lance Ryan. Und der Regisseur Tobias Kratzer - vor drei Jahren in Karlsruhe für die Meistersinger verantwortlich - inszeniert 2019 den „Tannhäuser“ bei den Wagner-Festspielen. Zwischen Karlsruhe und Bayreuth bzw. Richard Wagner gab es seit jeher eine Verbindung; am Staatstheater ist man stolz auf die lange Wagner-Tradition, die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht: Denn Richard Wagner persönlich dirigierte hier, die Hofkapellmeister Hermann Levi und Felix Mottl setzten sich für Wagners Werke ein.

Neu belebt wurde diese Tradition unter anderem auch durch den Richard-Wagner-Verband in Karlsruhe, der sich vor 30 Jahren neu gründete. Zum Jubiläums-Abend vor kurzem am Staatstheater gab es die „Wesendonck-Lieder“.