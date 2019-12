Clara Schumann: "Künstlerin - Geschäftsfrau - Mutter"

Montag, 09. Dezember 2019 16:19 Von Christine Gehringer

Kurpfälzisches Museum Heidelberg zeigt Ausstellung zum 200. Geburtstag



(Foto: Hanfstaengl/ akg-images. Zur Verfügung gestellt durch das Kurpfälzische Museum Heidelberg)

Das Clara-Schumann-Jahr neigt sich dem Ende zu – doch einige Höhepunkte gibt es noch: derzeit beispielsweise es eine Ausstellung im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg unter dem Titel „Künstlerin – Geschäftsfrau – Mutter“. Drei umjubelte Konzerte gab die Pianistin einst in der Universitätsstadt.

Der Karlsruher Musikwissenschaftler Joachim Draheim hat die Ausstellung kuratiert, etliche Exponate stammen aus seinem Privatbesitz. Noch bis zum 2. Februar 2020 ist die Ausstellung zu sehen. (Hinweis: Am morgigen Dienstag, den 10. Dezember, gibt es um 19 Uhr ein Gesprächskonzert zur Ausstellung, davor, um 18 Uhr eine Führung durch Joachim Draheim)