Georg Fritzsch bringt seine "Herzensmusik" nach Karlsuhe

Montag, 25. Mai 2020 19:45 Von Christine Gehringer

Neuer GMD stellte am Staatstheater den Konzertspielplan für die nächste Saison vor

Begrüßung am Staatstheater Karlsruhe: GMD Georg Fritzsch (vorne, Mitte) mit Generalintendant Peter Spuhler, Kulturbürgermeister Alfred Käuflein, Oberbürgermeister Frank Mentrup und dem Geschäftsführenden Direktor Johannes Graf-Hauber (v.l.) (Foto: Arno Kohlem)

Max Mutzke gemeinsam mit der Badischen Staatskapelle in der Schwarzwaldhalle. Bruckners „Romantische“ in einem Nachtkonzert in der dunklen Christuskirche. Schließlich ein Beethoven-Marathon, der dem Jubilar dieses Jahres vielleicht doch noch zu seinem Recht verhelfen könnte, denn Gerhard Oppitz soll an einem einzigen Abend sämtliche Klavierkonzerte spielen.

Schon allein diese drei Sonderkonzerte zeigen: Hier wirkt jemand mit Innovationskraft und neuen Ideen – auch, was Konzertformate angeht. Im Rahmen einer großen Pressekonferenz stellten Generalintendant Peter Spuhler und der neue Generalmusikdirektor Georg Fritzsch den Konzertspielplan für die Saison 2020/21 vor, und man wünscht sich dabei eigentlich nur, dass er auch genau so umgesetzt werden möge...