"Die Ohren zu spitzen ist ein beglückendes Erlebnis"

Sonntag, 16. August 2020 13:28 Von Christine Gehringer

Klavierwettbewerb Ettlingen: Das Online-Finale war vor allem in menschlicher und pädagogischer Hinsicht ein Gewinn



Klavierwettbewerb in Ettlingen: Aus "Freude schöner Götterfunken" wurden die Code-Wörter für das Online-Finale gebastelt. Auch wenn das Beethoven-Jahr buchstäblich "zerhackt" wurde, so einte dennoch die "Ode an die Freude" die Teilnehmer rund um den Globus. (Foto: Internationaler Klavierwettbewerb Ettlingen)

Mit der heutigen Preisträgerveranstaltung vor dem Kino Kulisse (auch ab 20.30 Uhr unter www.pianocompetition.org) geht das "Ettlinger Online-Finale" zu Ende, das offensichtlich mehr war als nur ein virtueller Ersatz für den sonstigen Internationalen Klavierwettbewerb. Ganz neue Erfahrungen – gerade auch in künstlerischer Hinsicht – haben die jungen Teilnehmer dabei gemacht.

Frank Reich, der organisatorische Leiter des Ettlinger Klavierwettbewerbs, zieht Bilanz.