In schwierigen Zeiten am Segen festhalten

Mittwoch, 10. Februar 2021 18:44 Von Christine Gehringer

Bach-Tagung der Evangelischen Akademie Baden bot tiefe Einblicke in die Kantate "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn"



Abschluss der Tagung der Evangelischen Akademie Baden: Unter der Leitung von Christian-Markus Raiser war im Rahmen eines Gottesdienstes in der Evangelischen Stadtkirche Bachs Kantate "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn" mit Moritz Kallenberg, Armin Kolarczyk und Mitgliedern der Camerata 2000 zu hören.

Regelmäßig widmet sich die Evangelische Akademie Baden in einem speziellen Tagungswochenende in Bad Herrenalb dem Werk Johann Sebastian Bachs: Im Mittelpunkt steht dann jeweils eine der fast 200 Kantaten des barocken Meisters. Abgeschlossen wird das Wochenende mit einem Kantaten-Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe; die Tagungs-Teilnehmer bilden den Chor.

Das war in diesem Jahr nicht möglich, und dennoch: Das Seminar fand statt, die Vorträge konnte man online verfolgen, und Wahl der Kantate - „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ - ermöglichte eine würdige und zugleich „coronagerechte“ Aufführung. Ergänzt wurde das Wochenende durch eine Orgelandacht: Das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen dieses Instruments. .