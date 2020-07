Die Kunst und ihr Verhältnis zu Geld, Nationalismus und den Mechanismen des Marktes

Samstag, 25. Juli 2020 07:27 Von Christine Gehringer

Anmerkungen zu den "Karlsruher Reden": Vorträge an der Musikhochschule Karlsruhe von 2007 bis 2013



In diesen Tagen ging an der Musikhochschule Karlsruhe das Semester zu Ende – nahezu unbemerkt. Weil jedoch die so genannte „Karlsruher Rede“ seit 2007, genauer: seit dem Amtsantritt von Rektor Hartmut Höll, zu den Konstanten im Hochschulprogramm gehört, soll an dieser Stelle zumindest daran erinnert werden.

Die Hochschule hat die Reden bis zum Jahr 2013 in einer Sammlung herausgegeben. Nur noch wenige Exemplare dieses lesenswerten Buches (die Reden liegen auch auf CD bei) sind vorhanden; es kostet 10 Euro. Demnächst soll ein Fortsetzungsband erscheinen.

Zu Wort im vorliegenden Buch kommen Peter Härtling, Nike Wagner, Peter Gülke, Heiner Geißler oder der Germanist und Wagner-Kenner Dieter Borchmeyer, aber auch Wissenschaftler wie der Physiker Ernst Peter Fischer, der in seinem Vortrag „Mozart und die Quantenmechanik“ in Verbindung bringt.