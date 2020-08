Nobler Klang in allen Facetten

Samstag, 15. August 2020 11:50 Von Christine Gehringer

"Aufgefächert": Christian-Markus Raiser spielt an der Lenter-Orgel/ Am morgigen Sonntag ist der "Hausherr" der Stadtkirche beim Karlsruher Orgelsommer zu hören.

"Aufgefächert“ – das ist nicht nur ein hübsches Wortspiel zum Grundriss der als Fächer angelegten Stadt Karlsruhe, sondern das trifft vor allem in einem knappen Wort das Wesen der Lenter-Orgel in der Kleinen Kirche. Im vergangenen Jahr wurde die Orgel eingeweiht; beim Orgelsommer 2019 begann man bereits, dieses sehr spezielle Instrument in einer Art Wandelkonzert ins Programm einzubinden. Denn als „Vermittlerin“ zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert ist sie im Grunde die ideale Ergänzung zur barocken Rémy-Mahler-Orgel und dem hochromantischen Steinmeyer-Instrument in der Evangelischen Stadtkirche.

Doch in diesem Jahr schweigt die Orgel, denn der Kirchenraum ist unter Corona-Bedingungen nicht bespielbar. Dafür ist ihre Stimme nun auf CD zu hören: „Aufgefächert“ ist beim Label „organumclassics“ erschienen und noch im Rahmen des Orgelsommers sowie über das Kantorat der Stadtkirche erhältlich.