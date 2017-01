Weihnachtlicher Nachklang: Orgel und Glocken, Sopran und Klavier

Montag, 16. Januar 2017 13:52 Von Christine Gehringer

"Faszinierende Klangwelten" und "Singet, klinget": Zwei CDs mit Christian Markus Raiser, Kurt Kramer und Cornelia Samuelis.

Wer regelmäßig die Konzerte des Karlsruher Orgelsommers besucht, der erinnert sich vielleicht noch an ein außergewöhnliches Projekt aus dem Jahr 2013: An Orgeln und Glocken als gleichwertige musikalische Partner. Diese Bearbeitungen für Orgel und live zugespielte Geläute (z.B. von "Notre Dame" in Paris) gibt es als "Faszinierende Klangwelten" auf CD: mit Christian-Markus Raiser, dem Kirchenmusikdirektor an der Evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe, und mit den Zuspielungen aus dem Archiv des Glockensachverständigen Kurt Kramer.

Außerdem spielte Christian-Markus Raiser zusammen mit der Sopranistin Cornelia Samuelis "weihnachtliche Lieder und Improvisationen" ein: im Raum der Kleinen Kirche in Karlsruhe, allerdings mit Klavier und nicht mit Orgel - denn die alte Orgel der Kleinen Kirche wurde inzwischen abgetragen. Zu Gunsten des neuen Instruments (unter dem Motto "Kleine Kirche - großer Klang") wird diese CD verkauft.