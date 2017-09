"Odyssee" für Kinder - und andere Abenteuer

Freitag, 22. September 2017 10:16 Von Christine Gehringer

Festspielhaus Baden-Baden stellt Kinder- und Jugendprogramm für die neue Saison vor/ Start am kommenden Wochenende



Schülerinnen und Schüler aus Baden-Baden, Balg und Gaggenau bei den Proben zum Kinderstück "Odyssee" im Festspielhaus Baden-Baden. Aufführung ist am komnenden Sonntag. Foto: Gehringer

Die „Odyssee“, das große antike Epos von Homer – als Theater für Kinder? Und zwar so, dass die jungen Künstler nicht nur voll konzentriert bei der Sache sind, sondern das Stück auch noch selbst mitentwickelt haben?

Man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, wenn heutzutage Theaterpädagogen im Rahmen von Mitmach-Projekten den jungen Schülern nicht nur den Umgang mit Bühnenmusik und Schauspiel, sondern dabei auch noch die klassische Literatur näher bringen.

Im Festspielhaus Baden-Baden arbeiten derzeit Grundschüler an diesem Projekt, das am Wochenende in die heiße Phase geht. Das Ergebnis kann man am Sonntag, den 24. September ab 17 Uhr auf der großen Bühne bewundern. Hierbei dürfen auch externe Kinder mitmachen, für Kurzentschlossene ist in den Workshops (morgen ab 10 Uhr) noch Platz.

Daneben stellte Festspielhaus-Intendant Andreas Mölich-Zebhauser bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit seinem Team das Jugendrogramm für die neue Saison vor.