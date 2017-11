Die Katze schleicht durch alle Opern

Dienstag, 21. November 2017 20:52 Von Christine Gehringer

Die Kinderoper "Katze Ivanka" war drei Tage lang im Festspielhaus Baden-Baden zu sehen.



(Foto: Thomas Viering)

Man wolle das junge Publikum eher ein wenig über– als unterfordern, sagte Rüdiger Beermann, der Leiter des Education-Programms am Festspielhaus Baden-Baden, im Rahmen eines Pressegesprächs kurz vor dem Start der Aufführungen.

Und in der Tat: Es war keine leichte Kost, die man den Kindern mit der „Katze Ivanka“ vorsetzte. Zwar schufen die Regisseurin Vera Nemirova und der Komponist Massimiliano Matesic eine drollige Geschichte rund um eine allseits beliebte Theaterkatze – aber die Musik und einzelne Szenen waren nicht unbedingt „kindgerecht“. Dass das Ganze trotzdem funktionierte, lag an vielen liebevollen Details – und an einem spielstarken Ensemble.