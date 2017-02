"Jeder soll mitsingen können!"

Sonntag, 05. Februar 2017 11:07 Von Christine Gehringer

Beim Kinder-Singfest am 11. und 12. März dreht sich im Festspielhaus Baden-Baden alles um das Volkslied.

Beim Singen kommt es auf die richtige Haltung an: Die Tübinger Gesangspädagogin Friedhilde Trüün beim Workshop im Festspielhaus Baden-Baden (Foto: Andrea Kremper)

Was ist eigentlich ein Volkslied? Da sind sich offenbar noch nicht einmal Fachleute ganz einig. Rüdiger Beermann, der Leiter des Education-Bereichs im Festspielhaus Baden-Baden, fuhr extra nach Freiburg zum Deutschen Volksliedarchiv, um genau das herauszufinden. Denn ins Haus steht ein Sing-Fest mit der Gesangspädagogin Friedhilde Trüün, die bereits vor einigen Jahren das inzwischen sehr erfolgreiche Projekt "SingBach" in Baden-Baden vorstellte.

Nun also geht es um Volkslieder: Am 11. und am 12. März darf sich ein Spontanchor aus 150 Kindern (ab 8 Jahren) zwei Tage lang damit beschäftigen - und zum Abschluss dann selbst auf der Bühne stehen.