Humorvoller Mendelssohn im heiteren Singspiel

Freitag, 29. Juli 2022 12:41 Von Christine Gehringer

Konzertreihe "Musik in (Baden-)Baden" begeistert das Publikum mit "Heimkehr aus der Fremde"



Die Akteure des Singspiels "Heimkehr aus der Fremde" von Felix Mendelssohn Bartholy boten unter der Federführung von Joachim Draheim einen unterhaltsamen Abend im Alten Ratssaal Baden-Baden. (Foto: Gehringer)

Mit einem vergnüglichen Singspiel des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy - „Heimkehr aus der Fremde“ - ging die Reihe „Musik in (Baden-) Baden“, sie wird verantwortet von der Stadt Baden-Baden und der Draheim-Stiftung „pro musica et musicis“, nun in die Sommerpause.

Was hier von den Künstlern in kürzester Zeit einstudiert wurde, ist unglaublich: Großer Regie-Aufwand war dabei nicht nötig, die lebendigen Szenen und die klangschönen Stimmen sprachen für sich.