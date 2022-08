Große Leistungen der jungen Talente

Donnerstag, 18. August 2022 20:19 Von Christine Gehringer

Zum kürzlichen Preisträgerkonzert des Internationalen Klavierwettbewerbs in Ettlingen



Die jungen Preisträgerinnen und Preisträger in der Stadthalle Ettlingen mit Oberbürgermeister Johannes Arnold und Michael Huber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Karlsruhe (v.l.), mit Juroren und Organisatoren (Foto: Andrea Fabry)

Zehn vielversprechende Talente aus sieben Ländern und dazu ein abwechslungsreiches Programm mit Werken, die man nicht alle Tage zu hören bekommt (so zu Beispiel die orientalische Fantasie „Isamey“ von Mili Balakirew) – das war der höchst erfreuliche Abschluss des diesjährigen Internationalen Klavierwettbewerbs in Ettlingen. Diese Zehn (und einige weitere junge Künstler, denen Förderpreise zuerkannt wurden) blieben am Ende übrig von 276 Kandidatinnen und Kandidaten aus 41 Nationen.