Die Klangfarben einer Schlagwerk-Batterie

Montag, 10. Oktober 2022 19:43 Von Christine Gehringer

Das Porter Percussion Duo spielte bei den Weingartner Musiktagen



Konzerte an ungewöhnlichen Orten gehören zum Konzept der Weingartner Musiktage junger Künstler; hier spielt das Porter Percussion Duo im Autohaus Morrkopf (Foto: Gehringer)

Schlagwerk – das ist Beiwerk, könnte man meinen, wenn auch ein unverzichtbares. Das Schlagwerk ist Teil eines Sinfonie-Orchesters, es gehört zur Rhythmusgruppe einer Jazzband. Aber als abendfüllendes Instrumentarium?

Solo- oder Duoabende rund um Marimba, Vibraphon oder Trommeln sind eine Rarität im klassischen Konzertbetrieb – eher erlebt man große „Drumshows“, wie sie etwa das Ensemble „Power Percussion“ oder auch Martin Grubinger mit dem „Percussive Planet Ensemble“ aufbieten.

Ein sympathisches junges Frauen-Duo – Porter Percussion, bestehend aus den Schwestern Vanessa und Jessica Porter aus Stuttgart – war jetzt bei den Weingartner Musiktagen zu Gast. Die beiden Musikerinnen, die von Kindheit an zusammen musizieren und in vielen Stilrichtungen zu Hause sind, begeisterten das Publikum im gut besuchten Autohaus Morrkopf ganz ohne Bühnenshow.

