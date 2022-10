Die Linie im Mittelpunkt

Montag, 24. Oktober 2022 19:09 Von Christine Gehringer

Zum kürzlichen Festival für Wolfgang Rihm an der Musikhochschule Karlsruhe



(Foto: Musikhochschule Karlsruhe/ Markus Hechtle)

In der vergangenen Woche ging an der Musikhochschule Karlsruhe eine kleine Veranstaltungsreihe zu Ende, die den Komponisten Wolfgang Rihm anlässlich seines 70. Geburtstages im Frühjahr nun nochmals ins Blickfeld rückte – unter anderem mit Konzerten und einer Lesung der Musikjournalistin und Rihm-Biografin Eleonore Büning („Über die Linie“). Höhepunkt in dieser Reihe war sicher der Liederabend mit dem Tenor Christoph Prégardien. Ein Rückblick.