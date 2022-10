Großartige Zusammenarbeit zwischen Solist und Orchester

Mittwoch, 26. Oktober 2022 10:06 Von Christine Gehringer

Zum Konzert mit Rudolf Buchbinder und der Badischen Staatskapelle

Zu Gast in Karlsruhe beim jüngsten Sinfoniekonzert der Badischen Staatskapelle war der Pianist Rudolf Buchbinder: Die Beethoven-Einspielungen des großen österreichischen Musikers besitzen Referenz-Charakter, doch ähnliches lässt sich auch über seine Brahms-Interpretationen sagen. Unzählige Male hat er sich den Klavierkonzerten gewidmet – mit verschiedensten Orchestern. Das war in der Zusammenarbeit mit der Staatskapelle – die unter der Leitung von Jac van Steen außerdem die Haydn-Variationen und Hindemiths „Mathis der Maler“ spielte – sehr deutlich zu spüren.

(Hinweis: Rudolf Buchbinder ist auch im Rahmen der Karlsruher Meisterkonzerte am 19. November im Konzerthaus Karlsruhe mit dem a-moll-Konzert von Edvard Grieg zu hören).

Foto: Staatstheater Karlsruhe