Brasilianische Rhythmen, wetteifernde Bläser

Montag, 31. Oktober 2022 20:39 Von Christine Gehringer

Das Waldstadt Kammerorchester unter der Leitung von Norbert Krupp bot ein hörenswertes Programm in der Lutherkirche



Das Waldstadt Kammerochester mit Jaewoo Park beim Konzert für Fagott und Orchester von Christian Eberle (Foto: Gehringer)

Zu einer guten Programmauswahl gehört Originalität; dazu gehört auch der Sinn für unbekanntes Repertoire, das aber dennoch gewisse Ansprüche erfüllt.

Hier beweist der Dirigent Norbert Krupp eine glückliche Hand: Zwei ausgesprochen kurzweilige zeitgenössische Werke hatte er für das kürzliche Konzert mit dem Waldstadt-Kammerorchester in der Karlsruher Lutherkirche ausgewählt, dazu einen Komponisten, dessen Musik in der Tradition der Wiener Klassik steht, der aber inzwischen weitgehend unbekannt ist: Peter Joseph Lindpaintner (1791-1856), fast vierzig Jahre lang Hofkapellmeister in Stuttgart.

Seine „Sinfonia Concertante“ op. 36 – ein Wetteifern mit virtuosen Bläsern (in diesem Fall mit dem Notos-Quintett) – war eine Entdeckung.