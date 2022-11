Von alten Liedern und Balladen

Mittwoch, 02. November 2022 23:00 Von Christine Gehringer

Liederabend an der Musikhochschule: Jussi Juola und Ine Kang brachten Musik aus Finnland und Schweden mit nach Karlsruhe



Jussi Juola und Ine Kang beim Liederabend "Nordic Moods" im Velte-Saal an der Musikhochschule Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

Nordic Moods – nordische Stimmungen. Da liegt es nahe, zunächst an die „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg zu denken. Doch auch jenseits von „Peer Gynt“ oder „Finlandia“ (Jean Sibelius) gibt es in der Musik Nordeuropas einiges zu entdecken: zum Beispiel Lieder, die hierzulande fast unbekannt sind.

Der finnische Bassbariton Jussi Juola, der dem Opernensemble des Volkstheaters Rockstock angehört, und die Pianistin Ine Kang – sie unterrichtet an der Musikhochschule in Dresden – waren vor kurzem im Rahmen einer Meisterklasse zu Gast in Karlsruhe. Zuvor brachten sie das schwedische und das finnische Kunstlied bei einem Konzert im Velte-Saal dem allgemeinen Publikum näher.