Streifzug durch eine spannende Gattung

Donnerstag, 03. November 2022 22:43 Von Christine Gehringer

Das niederländische Van Baerle Trio spielte im Schloss Bruchsal

(Foto: PR)

In der Van-Baerlestraat in Amsterdam, benannt nach dem niederländischen Humanisten Caspar van Baerle (1584-1648), befindet sich ein Teil des „Conservatorium van Amsterdam“. Hier studierten die Geigerin Maria Milstein, der Cellist Gideon den Herder und der Pianist Hannes Minnaar. Doch an dieser Straße liegt ebenso das Concertgebouw, einer der berühmtesten Konzertsäle der Welt, und für die drei Musiker – sie gründeten im Jahr 2004 ein Trio - lag es somit nahe, sich selbst den Namen dieses kultur- und geschichtsträchtigen Ortes zu geben.

Vor kurzem gastierte das Van Baerle Trio (eigentlich war das Ensemble schon für 2020 vorgesehen) bei den Bruchsaler Schlosskonzerten. Das Programm war sozusagen ein kurzer, farbiger Streifzug durch die Geschichte des Klaviertrios.