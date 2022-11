Nachtstücke und der Wanderer in der Fremde

Montag, 14. November 2022 21:38 Von Christine Gehringer

Eröffnung der "Karlsruher Meisterkonzerte": Der Pianist Frank Dupree gab einen Klavierabend im Konzerthaus Karlsruhe



Frank Dupree spielte Werke der Romantik im Konzerthaus Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

„Romantisch!“ - so war der erste Abend in der Reihe der Karlsruher Meisterkonzerte im Konzerthaus Karlsruhe überschrieben. Doch nicht mit großem Orchester startete man in die neue Saison, sondern vielmehr intim, mit einem Klavierabend: Der Pianist Frank Dupree – als gebürtiger Rastatter hatte er sozusagen ein Heimspiel – setzte Werke von Schubert, Schumann und Brahms auf das Programm. Und brachte zugleich eine Komponistin aus seiner Heimat mit: Luise Adolpha Le Beau.