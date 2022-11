Ein Liedkomponist, den es zu entdecken gilt

Dienstag, 15. November 2022 23:03 Von Christine Gehringer

Die Ettlinger Schubertiade widmete sich Felix Mendelssohn Bartholdy zum 175. Todestag



Thomas Seyboldt und Hans Christoph Begeman musizierten im Asamsaal des Ettlinger Schlosses. (Foto: Gehringer)

So präsent Mendelssohns Werke auf den Konzertpodien auch sind – seine Lieder hört man vergleichsweise selten; am bekanntesten dürfte wohl die Heine-Vertonung „Auf Flügeln des Gesanges“ sein. Das ist im Grunde sehr bedauerlich, denn was Mendelssohns Lieder an Frische, Lebendigkeit und zarten Stimmungswechseln zu bieten haben, lohnt einer intensiveren Betrachtung.

Im Rahmen der Ettlinger Schubertiade würdigten nun Thomas Seyboldt und Hans Christoph Begemann im gut besuchten Asamsaal einen ganzen Abend lang den Liedkomponisten Mendelssohn zu dessen 175. Todestag.