Der Mensch zwischen Tod und Erlösung

Dienstag, 22. November 2022 09:54 Von Christine Gehringer

Wolfgang Rihms "Requiem-Strophen" in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe



Bachchor und Camerata2000 musizierten Wolfgang Rihms "Requiem-Strophen" in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe unter der Leitung von Christian-Markus Raiser. (Foto: Gehringer)

In der Evangelischen Stadtkirche waren unter der Leitung von Christian-Markus Raiser die „Requiem-Strophen“ von Wolfgang Rihm in der Karlsruher Erstaufführung zu hören: ein eindrucksvoller Abschluss des „Rihm“-Jahres zum 70. Geburtstages des Komponisten. Eindrucksvoll war die Aufführung vor allem auch deshalb, weil der Bachchor Karlsruhe in seiner äußerst anspruchsvollen Partie Enormes leistete.