Die Früchte einer konsequenten Chorarbeit

Mittwoch, 07. Dezember 2022 20:35 Von Christine Gehringer

Die Ensembles der Lutherana mit einer "Französischen Weihnacht" in der Karlsruher Lutherkirche



Lutherkantorei, Jugendchöre und dazu das Kammerensemble "Collegium a Rhythmicum" beim Konzert in der Lutherkirche Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, wie gut in manchen Gemeinden die Chorarbeit funktioniert; wie gelungen dabei vor allem die Kinder- und Jugendchöre in die Kirchenmusik eingebunden sind.

An der Karlsruher Lutherkirche ist das Dorothea Lehmann-Horsch zu verdanken: Seit 30 Jahren arbeitet sie als Kantorin in der Karlsruher Oststadt, und sie übt damit ein Amt aus, das es an der Lutherkirche zuvor nicht gab. Heute umfasst die „Lutherana“ - das sind sämtliche Klangkörper an der Lutherkirche – neben Kantorei und Jugendchören unter anderem eine Chorschule, in der auch Erwachsene den Zugang zur eigenen Stimme (wieder)entdecken können.

Die Früchte dieser Arbeit waren jetzt im weihnachtlichen Konzert (unter anderem mit dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens) zu hören; es gehörte zu den Feierlichkeiten rund um das Jubiläumsjahr.