Intime Klangwelt, hohe Orgelkunst

Montag, 12. Dezember 2022 16:19 Von Claus-Dieter Hanauer

César Franck zum 200. Geburtstag: Abschlusskonzert des Orgelzyklus mit Carsten Wiebusch an der Christuskirche Karlsruhe



Carsten Wiebusch an "seiner" Klais-Orgel in der Christuskirche Karlsruhe: Fast auf den Tag genau zu Francks 200. Geburtstag am 10. Dezember brachte der Organist den Zyklus "César Franck & Friends" zum Abschluss. (Foto: Hanauer)

Mit dem Programm „Späte Widmungen“ beendete der Organist Carsten Wiebusch seine Hommage an den Komponisten César Franck, der die gesamte französische Musik des späten 19. Jahrhunderts, vor allem aber auch das Orgelspiel in Frankreich prägte: Unter anderem zwei seiner „Trois chorals pour grande orgue“ waren zu hören, daneben Werke seiner Kollegen Eugène Gigout, Théodore Dubois oder Alexandre Guilmant. Sie setzten den Schlusspunkt unter die Reihe „César Franck & Friends“.