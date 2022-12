Weihnachtsfreude durch alle Stilepochen

Mittwoch, 21. Dezember 2022 18:25 Von Christine Gehringer

Das Calmus Ensemble aus Leipzig gastierte in der evangelischen Kirche in Weingarten



Das Calmus Ensemble aus Leipzig beim Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche in Weingarten. (Foto: Gehringer)

Das namhafte Leipziger Calmus Ensemble wurde vor rund zwanzig Jahren von ehemaligen Thomanern gegründet, doch seit Jahren sorgen auch Frauenstimmen für die entsprechende Klangfarbe des Vokalquintetts.

Eine davon ist die Mezzosopranistin Maria Kalmbach, die an der Karlsruher Musikhochschule studiert hat, und so gab es beim jüngsten Auftritt des Ensembles in der evangelischen Kirche in Weingarten sogar einen regionalen Bezug.

Ansonsten begeisterten die Sängerinnen und Sänger mit einem kurzweiligen und einfallsreichen Programm rund um die Weihnachtsmusik aus aller Welt.