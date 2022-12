Auf den Spuren des barocken Theaters

Freitag, 30. Dezember 2022 20:08 Von Christine Gehringer

Zur konzertanten Aufführung von Purcells "King Arthur" an der Musikhochschule Karlsruhe



Henry Purcells "King Arthur" an der Musikhochschule Karlsruhe: Vokalensemble und Barockorchester bei der konzertanten Aufführung unter der Führung von Studierenden der Dirigierklasse. (Foto: Gehringer)

„King Arthur“ heißt Henry Purcells Semi-Opera nach John Dryden aus dem Jahr 1691 („Semi-Opera“ deswegen, weil hier eigentlich Schauspiel, Musik und Tanz in einem Bühnenwerk vereint sind) – doch um den legendären Arthur und seinen Kampf mit dem Sachsenkönig Oswald geht es hier nur am Rande. Denn die Musik liegt in den Nebenfiguren: den Geistern, den Nymphen und Sirenen, den Schäferinnen und Schäfern, dem Chor der Briten und Sachsen.

Dieses anspruchsvolle Projekt stand vor kurzem auf dem Programm der Musikhochschule Karlsruhe: Studierende des Master-Studiengangs „Dirigieren“ aus der Klasse von Matthias Beckert (der selbst im Orchester an der Orgel mitwirkte) bewährten sich am Pult, und besonders aufhorchen ließ das Barockorchester der Musikhochschule.