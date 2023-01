Mit heiterer Gelassenheit

Dienstag, 17. Januar 2023 18:55 Von Christine Gehringer

Originelles Programm mit Klavier, Klarinette und Violoncello: Kiveli Dörken, Jonathan Leibovitz und Lionel Martin gastierten in Bruchsal



(Foto: PR; ©Matthias Matthai ©Giorgia Bertazzi ©Kaupo Kikkas)

Was für eine Natürlichkeit, was für eine Spielfreude: „SWR2 New Talent meets YCAT“ versprach das Bruchsaler Schlosskonzert und brachte zum Start ins neue Jahr den jungen Cellisten Lionel Martin und den Klarinettisten Jonathan Leibovitz, der gefördert wird durch den britischen Young Classical Artists Trust, zusammen.

Dazu gesellte sich als Pianistin Kiveli Dörken – und dieser geballten Jugendlichkeit entsprach in Teilen auch das Programm: Ebenfalls jung, etwa dreißig Jahre, war beispielsweise Ludwig van Beethoven, als er sein Septett op. 20 schrieb; hier zu hören in der Triofassung. Das wirklich Verblüffende an diesem Abend aber war: Die drei Künstler hatten sich erst wenige Tage zuvor zusammen gefunden, doch sie spielten mit der Feinabstimmung eines vertrauten Ensembles.

(Nachzuhören ist das Konzert am 11. Februar ab 20.05 Uhr im Rahmen des SWR2-Abendkonzerts).