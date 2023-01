Ukrainische Weihnachtslieder verströmen christliche Hoffnung

Donnerstag, 19. Januar 2023 23:02 Von Christine Gehringer

"Stunde der Kirchenmusik" in der Christuskirche Karlsruhe: Ensemble „Freedom Consort“ als kultureller Botschafter



Das ukrainische "Freedom Consort" musizierte zur "Stunde der Kirchenmusik" in der Christuskirche Karlsruhe. (Foto: Gehringer)

Eine solche Musizier- und Lebensfreude in den Zeiten des Leids! Das berührte und begeisterte die Zuhörer in der Karlsruher Christuskirche gleichermaßen: Aus der Ukraine kam das Vokalensemble „Freedom Consort“ zur "Stunde der Kirchenmusik"; das Ensemble, so liest man im Programm, besteht aus einer Gruppe von Freunden und wurde erst im vergangenen Jahr gegründet.

Im Ausland (unter anderem bereits in Österreich und Italien) möchten die jungen Sängerinnen und Sänger die Musik ihres Landes bekannt machen. Jetzt boten sie einen weihnachtlichen Nachklang - unter anderem mit den „Motets pour le temps de Noël“ von Francis Poulenc und mit traditionellen Weihnachtsliedern aus ihrer Heimat.