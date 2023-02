Der Komponist als politischer Denker

Montag, 30. Januar 2023 12:18 Von Christine Gehringer

"Musik gegen Diktatur": Zum kürzlichen Abend in der Hemingway Lounge mit Markus Stange und Egidius Streiff



Egidius Streiff (Violine) und Markus Stange (Klavier) mit Werken von Schumann, Janacek und Isang Yun in der Karlsruher Hemingway Lounge. (Foto: Gehringer)

„Ein Komponist kann die Welt, in der er lebt, nicht gleichgültig betrachten … Wo es Schmerz gibt, wo es Unrecht gibt, will ich mitsprechen durch meine Musik“. Diese Worte stammen von Isang Yun (1917-1995), einem deutsch-koreanischen Komponisten, der zeitlebens von der Wiedervereinigung seines Heimatlandes träumte und als „Brückenbauer“ zwischen östlicher und westlicher Kultur gilt.

Unter anderem seine Musik war kürzlich in der Karlsruher Hemingway Lounge zu hören, die sich im Rahmen eines Duoabends mit Egidius Streiff (Violine) und Markus Stange (Klavier) einem ebenso brisanten wie hochaktuellen Thema widmete: „Musik gegen Diktatur“.