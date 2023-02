Konzerte auf Wunsch

Donnerstag, 02. Februar 2023 19:29 Von Christine Gehringer

Christuskirche Karlsruhe mit neuem "on-demand"-Angebot/ Premiere mit dem Ensemble Polyharmonique



Das Ensemble Polyharmonique war zum Auftakt der Reihe "Music on demand" mit Musik von Giovanni Legrenzi zu Gast in der Christuskirche Karlsruhe (Foto: Gehringer)

Der Kulturkalender verspricht ein reichhaltiges Angebot; viele Veranstaltungen sind gut besucht, manche sogar ausverkauft: Der Konzertbetrieb läuft also wieder normal, möchte man meinen.

Tatsächlich aber diskutiert man in der Branche derzeit über den „Publikumsschwund“, und wer genau hinsieht, der bemerkt: Für viele Konzerte, die früher tage- oder wochenlang vor dem Termin ausgebucht waren, gibt es jetzt auch kurzfristig noch Karten. Außerdem beklagen manche Veranstalter den Umstand, dass offenbar etliche der langjährigen Konzertbesucher ihre Abonnements nach Corona nicht wieder aufgenommen haben.

Da braucht es findige Lösungen: An der Christuskirche Karlsruhe hat man deshalb das Format „Music on demand“ ins Leben gerufen; gespielt wird nur, wenn es genügend Anmeldungen gibt. Zu Gast bei der Premiere war das fabelhafte Ensemble Polyharmonique mit Musik des italienischen Barock.