Aufgepeitscht und voller Schönheit

Mittwoch, 15. Februar 2023 17:03 Von Christine Gehringer

Karlsruher Meisterkonzert: Anna Vinnitskaya spielte Rachmaninow im Konzerthaus

Pianisten schwärmen von der Leidenschaft und der Emotionalität in Rachmaninows zweitem Klavierkonzert – und so war auch der Abend im Konzerthaus Karlsruhe überschrieben: „Große Emotionen“. Dahinter verbarg sich in der Tat ein großartiger Abend; es spielten die Pianistin Anna Vinnitskaya und die Deutsche Radiophilharmonie unter Pietari Inkinen.

(Foto: Gela Megrelidze/PR)