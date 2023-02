Barockes Sängerfest vor ästhetischer Kulisse

Montag, 20. Februar 2023 21:22 Von Christine Gehringer

Händel-Festspiele Karlsruhe mit "Ottone, Re di Germania" eröffnet



Musikalisch und optisch gelungen: Händels "Ottone" in Karlsruhe (Foto: Felix Grünschloß)

Die Hauptproduktion der vergangenen Händel-Festspiele - „Hercules“, auch in diesem Jahr in Karlsruhe zu sehen - ist überladen und verwirrend ob ihrer ständigen Rückblenden. Ein wohltuender Kontrast dazu gelingt jetzt mit „Ottone, Re di Germania“ in der Inszenierung von Carlos Wagner.

Der Venezolaner hat den Ottonen-Stoff mit Händels „Lotario“ in Göttingen bereits 2017 auf die Bühne gebracht. In Karlsruhe schuf er ein ausgewogenes, ästhetisch ansprechendes Werk: Unaufdringlich und symbolhaft, ganz die Personen und ihre Leidenschaften in den Vordergrund rückend – so, wie es Händels Musik vorsieht.

Weitere Aufführungen gibt es noch am 26. Februar, am 1. und 3. März; für alle Vorstellungen sind noch Restkarten erhältlich.