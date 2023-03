Lamentatio - ferne Klagelieder

Montag, 06. März 2023 11:30 Von Claus-Dieter Hanauer

Passionskonzert in der Karlsruher Christuskirche mit Vokalmusik der Renaissance



Einstieg in die Passionszeit an der Christuskirche Karlsruhe: Ein Vokalquintett mit Franz Vitzhum, Terry Wey, Daniel Schreiber, Sebastian Hübner und Matthias Horn bot Musik der Renaissance im abgedunkelten Kirchenraum. (Foto: Hanauer)

Mit dem italienischen „Lamento“ oder dem lateinischen „Lamentatio“ bezeichnet man in der Musik ein Klagelied, einen Klagegesang, der sich in der Renaissance als neue musikalische Gattung einbürgerte. Im Zusammenhang mit der Passion Jesu, dem Leidensweg Jesu Christi, erlangte das Lamento seine christlich-religiöse Bedeutung – der Klage über das Sterben Jesu Christi am Kreuz. In der Christuskirche war nun ein Lamento ganz eigener Art zu erleben ...